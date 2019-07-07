صيانة طريق محمد القاسم تستغرق شهراً كاملاً مرور بغداد: الأسبوع المقبل سيتم توزيع جميع لوحات أرقام السيارات

2019/07/07 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المشرق – قسم الاخبار:كشفَ معاون مدير مرور بغداد العميد سامي التميمي امس السبت، عن اتمام طبع جميع الأرقام الخاصة بالمركبات في بغداد، مشيرا الى أنها ستسلم جميع الأرقام خلال الأسبوع المقبل.



وقال التميمي في تصريح ان” وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري وجه فور تسنمه منصبه مديرية المرور بطبع جميع الارقام الخاصة بالسيارات دون تلكؤ”، مضيفا ان “المديرية استجابت فورا الى ذلك التوجيه ونجحت في طبع جميع الأرقام من خلال موقعي التاجيات والحسينية شمالي بغداد”.



وأوضح التميمي، أن “جميع الارقام ستوزع بدون تأخير خلال الاسبوع الجاري والقادم”، مؤكدا أن “المديرية عازمة على انهاء الملف بجهود ذاتية خلال 10 ايام المقبلة كحد اقصى”.



من جانب اخر كشف معاون مدير مرور بغداد العميد سامي التميمي عن تفاصيل المرحلة الثانية من اعمار طريق محمد القاسم، مشيرا الى ان اغلاق الطرق سيطول لمدة شهر كامل.



وقال التميمي ان "دائرة المشاريع في امانة بغداد باشرت في اعمال المرحلة الثانية للمفصل الثاني في طريق السريع محمد القاسم بعد تحذيرات من انهيار الطريق في حال عدم صيانته".



واضاف ان "المرحلة الثانية ستكون من تقاطع النهضة ولغاية تقاطع قرطبة "نزلة المحاكم وان مرحلة انجاز المشروع سيكون لمدة شهر كامل".

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