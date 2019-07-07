2019/07/07 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هل يتجه عبد المهدي نحو ترشيح وزيرة مستقلة للتربية؟

اكد مصدر برلماني وجود توجه لدى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

بترشيح وزيرة مستقلة لوزارة التربية يختارها دون تدخل الكتل

السياسية.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان ذلك التوجه ترسخ

بعد مناقشات اجراها عبد المهدي مع عدد من الكتل السياسية التي كان

توجهها مع اختيار شخصية مستقلة، اذ يصعب تمرير شخصية تعود للخنجر في

مجلس النواب .

وتوقع المصدر ان تكون جلسة الخميس المقبل للتصويت على مرشح وزارة

التربية، منوها الى أن عبد المهدي في طريقة لاختيار مرشحة التربية.

يذكر أن خميس الخنجر سبق وأن قدم ثلاث مرشحات لمنصب وزير التربية

ولكن لم يحصلن على ثقة مجلس النواب ولم يتم التصويت عليهن.

وارجع محللين ذلك إلى الخلافات الموجودة بين ممثلي المكون السني في

مجلس النواب.

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