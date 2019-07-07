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الصالحي يرهن إقامة الانتخابات في كركوك بوجود اتفاق أبرزها (أم المصائب)..



خلافات سياسية (حادة) على بنود يتضمنها قانون انتخابات مجالس المحافظات

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تاريخ النشر

07/07/2019 12:06 AM

المشرق- خاص:فِي الوقت الذي رجح فيه رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي إمكانية أن يصوت مجلس النواب على كافة التعديلات في قانون انتخابات مجالس المحافظات باستثناء كركوك التي تبقى الانتخابات فيها مرهونة بوجود اتفاق، كان مصدر سياسي قد كشف عن وجود اربع نقاط خلافية رئيسية بشأن تعديل قانون الانتخابات العراقية لمجالس المحافظات، الا ان اللجنة القانونية في مجلس النواب كشفت عن تقديم مقترحات لتعديل قانون الانتخابات وسيتم التصويت عليها داخل البرلمان، لافتة إلى حسم النقاط الخلافية حول القانون، ومهما يكن من خلافات فان اللجنة القانونية في مجلس النواب كشفت ان موعد انتخابات مجالس المحافظات في عموم البلاد هو 4 نيسان المقبل وسيكون ملزما لجميع الجهات.



فقد رجح رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي امس السبت، ان يصوت مجلس النواب على كافة التعديلات بقانون انتخابات مجالس المحافظات باستثناء كركوك التي تبقى الانتخابات فيها مرهونة بوجود اتفاق.



ولفت الصالحي، إلى "وجود اجتماعات مستمرة بشأن الانتخابات في كركوك"، مشيراً إلى" تقديم عدة مقترحات لتدقيق سجل الناخبين، فضلاً عن مقترحات أخرى بخصوص كركوك"، مضيفا إذا لم نذهب إلى اتفاق، فإنه يمكن أن يصوت مجلس النواب على كافة التعديلات باستثناء كركوك التي تبقى الانتخابات فيها مرهونة بوجود اتفاق، وما زالت المفاوضات مستمرة بيننا وبين الأكراد والعرب والمفوضية".



من جانبه كشف مصدر سياسي، عن وجود اربع نقاط خلافية رئيسية بشأن تعديل قانون الانتخابات العراقية لمجالس المحافظات، مبينا ان قوى كبيرة بدت أكثر حدة في تعاملها مع الملف.



وقال المصدر ان "هناك خلافات حادة بين القوى السياسية على بنود ونقاط مختلفة يتضمنها مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد"، مبينا ان "هذه الخلافات تشمل طريقة احتساب أصوات الناخبين وعمر المرشح وعدد أعضاء المجلس وطريقة التصويت، يدوية أم إلكترونية".



على الصعيد ذاته اكد أحد أعضاء اللجنة القانونية في البرلمان ان "هناك أربع نقاط خلافية رئيسية بين القوى السياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات العراقية لمجالس المحافظات، أبرزها الخلاف على القاسم الانتخابي وفقاً لطريقة سانت ليغو المعتمدة في العراق، بقاسم 1.4 أو 1.7 أو 1.9، وهي قواسم تضعف حظوظ الكتل والأحزاب الصغيرة كلما زادت وتمنحها فرصة المشاركة إذا تراجعت".



واضاف ان "الأحزاب الكبيرة تريد أن يكون القاسم 1.9، كونها ستحصل على مقاعد أكثر مما لو كان القاسم الانتخابي 1.4، وهناك قوى أخرى تدعم التمثيل النسبي، والمقصود به تقسيم مقاعد مجلس المحافظة على كل حزب من الأحزاب المشاركة بحسب ما حصل عليه من أصوات لمرشحيه.



وبرغم هذه الخلافات فان اللجنة القانونية في مجلس النواب كشفت عن تقديم مقترحات لتعديل قانون الانتخابات وسيتم التصويت عليها داخل البرلمان، لافتة إلى حسم النقاط الخلافية حول القانون.



وقال عضو اللجنة، حسين العقابي، إن "نقاط الخلاف متعددة حول قانون انتخابات مجالس المحافظات"، مضيفا أن "أبرزها يتعلق بمعادلة احتساب الأصوات التي تعد من أهم المشاكل، بل هي أم المصائب".



ولفت عضو اللجنة، إلى "وجود عدة مقترحات مطروحة لقانون الانتخابات"، مبيناً أن "المقترحات ستقدم إلى البرلمان للتصويت عليها".



وعن موعد اجراء الانتخابات كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن موعد انتخابات مجالس المحافظات في عموم البلاد، فيما أكدت ان هذا الموعد سيكون ملزما لجميع الجهات.



وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي ان "قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، سيتم اعداد الصيغة النهائية له ويتضمن هذا القانون عملية اجراء الانتخابات داخل مجالس المحافظات وانهاء مجالس المحافظات وتحديد موعد نهائي للانتخابات والذي سيكون يوم 4/4/2020".



وبين الغزي انه "بعد التصويت على القانون، خلال الفترة المقبلة، سيكون هذا الموعد ملزما للحكومة والمفوضية، كونه تم اقراره وفق قانون، ولا يجوز تعديله او التلاعب به، الا من خلال تشريع قانون جديد".

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