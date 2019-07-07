من يقف وراء الهجمات على السوريين في تركيا؟

2019/07/07 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعل الهجوم الجماعي على محلات ومناطق السوريين في حي أكيتلي في اسطنبول، هو آخر هجوم من هذا الطراز «الغوغائي» على محلات ومناطق

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