  ضبط كمية كبيرة من المخدرات جنوب دمشق

2019/07/07 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ضبطت الأجهزة الأمنية المختصة في سوريا، خلال متابعتها الدقيقة لعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة، سيارة محملة بكمية كبيرة من المخدرات جنوب العاصمة دمشق.وذكر مصدر أمني، أنه “وبناء على معلومات دقيقة، أوقفت سيارة (دبل كبين هوندا) بعد الاشتباه بها في إحدى النقاط العسكرية في جنوب دمشق، وعثر داخلها على مخبأ سري وبه كمية كبيرة […]

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