مكتب بابل يكمل 117 معاملة لذوي شهداء الحشد المشمولين بالحج ويحصل على حصة إضافية

2019/07/07 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكمل مكتب هيئة الحشد الشعبي في محافظة بابل، السبت، 117 معاملة لذوي شهداء الحشد الشعبي المشمولين بالحج، فيما تم الحصول على حصة إضافية.وقال موفدنا، إنه وبعد الاسراع في انجاز معاملات ذوي الشهداء المشمولين بالحج من قبل قسم الشهداء في مكتب بابل الحصول على حصة اضافية سوف يتم انجازها يوم غد وإرسالها الى بغداد.وأضاف، ...

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