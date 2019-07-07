زلزال كاليفورنيا.. إعلان الطوارئ والجيش يخلي قاعدة عسكرية

2019/07/07 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

يتأهب مسؤولو الطوارئ وسكان المنطقة الصحراوية بجنوب كاليفورنيا لحدوث توابع ربما تكون خطيرة لزلزال قوي ألحق أضرارا بمبان وخطوط للغاز وتسبب في اندلاع

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