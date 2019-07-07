تعرف على.. مرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني للمناصب في حكومة الاقليم

2019/07/07 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

انتهى المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، من التصويت على اسماء مرشحيه للمناصب في حكومة اقليم كردستان المقرر تشكيلها برئاسة مسرور

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