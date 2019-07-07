مصدر: نبيل الطرفي يترأس تحالف سائرون لحين عودة العاقولي من اجازته

2019/07/07 | 00:25

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بغداد اليوم _ خاص

افاد مصدر مطلع، الاحد (7 تموز 2019)، بأن النائب نبيل الطرفي سيترأس تحالف سائرون، خلفاً للنائب...





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