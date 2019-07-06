الاتحاد الوطني يحدد مرشحيه للمناصب الرئيسة في الاقليم

2019/07/07 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أسماء مرشحيه لتولي المناصب الرئيسة في حكومة وبرلمان ورئاسة الإقليم.

وقرر الحزب خلال الاجتماع الذي عقد في السليمانية، ترشيح قوباد الطالباني لمنصب نائب رئيس حكومة الإقليم، وهو ذات المنصب الذي كان يشغله في الحكومة السابقة، فيما رشح ريواز فائق لرئاسة البرلمان، اضافة الى ترشيح جعفر شيخ مصطفى لمنصب نائب رئيس الإقليم.

وأشارت تسريبات من داخل الاجتماع، الى تقديم الحزب أسماء مرشحيه للوزارات في الحكومة المقبلة، حيث رشحت قيادة الحزب شورش إسماعيل لتولي وزارة البيشمركة، و”حمه حمه سعيد” لوزارة الثقافة، ودارا رشيد لوزارة التعليم العالي.

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