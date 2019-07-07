2019/07/07 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..وزير الداخلية: المواطن يتعرض للاهانة والابتزاز في دوائرنا الخدمية وكالة خطوة برس.

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