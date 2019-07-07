2019/07/07 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bb4oSL_dysU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء الاعلامي نجم الربيعي مع رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري .. الجزء 2 - من بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقاء الاعلامي نجم الربيعي مع رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري .. الجزء 2 - من بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).