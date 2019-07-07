2019/07/07 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب مصر يودع بطولة أمم افريقيا على أرضه بعد خسارته امام جنوب افريقيا في الوقت القاتل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/07 | 00:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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