الأردن تحظر لعبة “ببجي”

2019/07/07 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

أكد مصدر مسؤول في هيئة قطاع الاتصالات الأردنية ، السبت، أن الهيئة قررت حجب تطبيق لعبة “بابجي” الشهيرة في الأردن.

وبحسب، سكاي نيوز في خبر تابعته سكاي عراق، فأن الهيئة اتخذت قرار الحظر وبدأت بتطبيقه على أرض الواقع.

وكان رئيس هيئة قطاع الاتصالات غازي الجبور قد أوضح في تصريحات صحفية، أن قرار الحجب اتخذ نتيجة للأضرار الاجتماعية التي تسببها اللعبة على المستخدمين.

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