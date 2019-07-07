أنباء أولية باستدعاء السفير العراقي في واشنطن و توبيخه وإعادته الى بغداد

2019/07/07 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق اجرى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اتصالا عاجلا مع وزير الخارجية محمد الحكيم حول تصريحات السفير العراقي في واشنطن فريد ياسين الذي تحدث فيها عن امكانية تطبيع العلاقة مع اسرائيل.عبد المهدي ابلغ وزير الخارجية انزعاجه الشديد من التصريحات وطلب منه معالجة الأمر من قبل الوزارة الحكيم اصدر بيانا باسم وزارة الخارجية […]

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