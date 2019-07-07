توتي يقترب من ريال مدريد

2019/07/07 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتطلع ريال مدريد لجعل الأسطورة الإيطالي فرانشيسكو توتي نجم روما

السابق، جزءًا من إدارة النادي الإسباني.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن فلورنتينو بيريز رئيس

الريال، حاول ضم توتي إلى الهيكل الرياضي للنادي، لكنه واجه منافسة من

سامبدوريا أيضًا.

وتواصل ماسيمو فيريرو رئيس سامبدوريا مع توتي لإحضاره إلى النادي، لكن

أسطورة روما يفضل العروض الخارجية.وأعلن

توتي مؤخرًا رحيله عن روما، في الوقت الذي انتقد فيه ملاك النادي،

وكشف أنهم السبب وراء مغادرته.

وفي مقابلة أجراها مؤخرًا مع شبكة "سكاي سبورتس"، قال: "لم أعتقد

أبدًا أنني سأختار مغادرة روما، لكن ذلك قد حدث..



مستقبلي يمكن أن

يكون في إيطاليا، وكذلك في الخارج".

وكان توتي على وشك الانضمام إلى ريال مدريد عندما كان لاعبًا، قبل أن

يقرر في النهاية الاستمرار مع الذئاب.

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