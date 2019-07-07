الأرجنتين ثالثة كوبا أميركا رغم طرد ميسي

2019/07/07 | 00:41

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أحرز المنتخب الأرجنتيني ميداليات المركز الثالث في بطولة كوبا أميركا

2019 لكرة القدم المقامة في البرازيل، بفوزه مساء السبت على المنتخب

التشيلي 2-1 على ملعب كورنثيانز في مدينة ساو باولو.

وسجل سيرجيو أجويرو (12) وباولو ديبالا (22) هدفي الأرجنتين، فيما

أحرز أرتورو فيدال هدف تشيلي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 59.وشهدت المباراة رغم فقدان المنتخبين أمل الفوز باللقب، أحداثا مثيرة

للجدل، أهمها تلقي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البطاقة الحمراء بعد

خلاف مع التشيلي جاري ميديل الذي طرد من الملعب أيضا.

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