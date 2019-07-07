سفينة حفر تركية ثانية تبدأ العمل قبالة سواحل قبرص

2019/07/07 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..في خطوة تزيد التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، أكد وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، أن سفينة حفر تركية ثانية ستبدأ العمل في منطقة متنازع عليها بين تركيا وقبرص الأسبوع المقبل.وصرح الوزير اليوم السبت بأن السفينة “ياووز” ستبدأ عمليات الحفر قرب شبه جزيرة كارباس في الجزء الشمالي الشرقي من قبرص في غضون أسبوع.واندلع […]

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