صواريخ أس 400 أم باتريوت.. أيهما أقوى؟

2019/07/07 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أيام قالت “وول ستريت جورنال” الأميركية إن هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة كشفت نقاط ضعف في الدفاعات الجوية لدى السعودية التي

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