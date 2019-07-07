بالتفاصيل.. نجاة مدير أمن الحشد في بابل

2019/07/07 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل

أفاد مراسل "العهد نيوز" في بابل، اليوم الاحد، عن محاولة اغتيال مدير امن الحشد ، ابو ذر المسعودي" في بابل قرب معمل السكر

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