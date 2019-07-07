شاهد.. “رسم الحنة”.. حرفة يدوية انتشرت منذ قرون في مناسبات الزفاف

2019/07/07 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستخدم التونسيون الحناء منذ قرون، وخاصة لتهيئة العروس قبيل حفل الزفاف، حيث ترسم يداها ورجلاها بالحناء على يد امرأة متخصصة في هذا الفن، بحسب التقرير المصور الذي اذاعته قناة الغد الإخبارية.

وأفاد التقرير بأن فن رسم الحناء ينتشر خارج زاوية سيدي عامر في الساحلين بولاية المنستير، حيث يمكن استخدام الحناء لرسم صور رمزية، ويتم وضعها على الوجه أو اليدين أو القدمين كعلامة على التميز أو كعلامة على الانتماء إلى مجموعة أو قبيلة معينة.

وأشار التقرير إلى أن وزارة المرأة تقدم برنامجا للمساهمة في استمرار الحرف في المناطق الريفية بحسب نزيهة العبيدي، وزير المرأة والأسرة التونسية، التي أكدت أن الوزارة تدعم تمويل المشروعات الصغيرة الحرفية للمتعلمين والغير متعلمين لضمان بقاءها.

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