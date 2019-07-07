2019/07/07 | 00:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، الاحد (7 تموز 2019)، فيديو يظهر فيه اندلاع حريق كبير في أجزاء من اح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. اندلاع حريق في بنايات كلية التراث الجامعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، الاحد (7 تموز 2019)، فيديو يظهر فيه اندلاع حريق كبير في أجزاء من اح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. اندلاع حريق في بنايات كلية التراث الجامعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو.. اندلاع حريق في بنايات كلية التراث الجامعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).