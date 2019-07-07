بالفيديو.. اندلاع حريق في بنايات كلية التراث الجامعة

2019/07/07 | 00:57

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بغداد اليوم - بغداد

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، الاحد (7 تموز 2019)، فيديو يظهر فيه اندلاع حريق كبير في أجزاء من اح...





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