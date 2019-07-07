2019/07/07 | 01:00

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أغرب 6 قوانين في العالم..



ممنوع إطعام الحمام أو نسيان عيد ميلاد زوجتك

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تاريخ النشر

07/07/2019 12:15 AM

تمتلك كل بلد حول العالم قانونها الخاص، الذى ينظم سبل الحياة بين مواطنيها، ولكن أحيانا تكون تلك القوانين معقدة أو غريبة، مثل عدم إطعام الحمام في شوارع مدينة سان فرانسيسكو على سبيل الحصر.



أو مثلا عدم تمكنك من الإنفصال عن زوجتك أو حبيبتك لمجرد أن قانون البلد التي تعيش بها يمنع ذلك، في إطار ذلك نستعرض أغرب القوانين التي يمكن أن تسمعها على مدار حياتك :1- الإلحاد غير مسموح به: بالرغم من السماح لكل شخص بحرية معتقداته، حتى لو اختار أن يكون ملحدا، إلا أن هناك 7 ولايات أمريكية لا تسمح للملحدين بشغل أي مناصب عامة.2- قانون عيد ميلاد الزوجة: في قانون السامواه الياباني غير مسموح بنسيان عيد ميلاد زوجتك، وإلا سيتم عقابك في حالة تجاهل هذا التاريخ الغاية في الأهمية.3- نشر الملابس الداخلية: تحظر ولاية مينيسوتا الأمريكية نشر الملابس الداخلية للذكور والإناث معا، فهو أمر غير مقبول هناك.4- لازم تخس: تحظر اليابان إذا كان عمرك أكثر من 40 عاما، أن يتجاوز مقاس وسط السيدات 32، والرجال 36.5- ممنوع الطلاق: تخيل أن تكون متزوجا ولا تستطيع الإنفصال عن زوجتك، إذا كنت تعيش في الفلبين، لابد أن تعرف إنه من غير المسموح الحصول على الطلاق قانونا.6- إطعام الحمام في الشارع: تحظر مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، إطعام الحمام في الشارع، وتعتبره تصرفا ضارا بالطبيعة.تمتلك كل بلد حول العالم قانونها الخاص، الذى ينظم سبل الحياة بين مواطنيها، ولكن أحيانا تكون تلك القوانين معقدة أو غريبة، مثل عدم إطعام الحمام في شوارع مدينة سان فرانسيسكو على سبيل الحصر.



أو مثلا عدم تمكنك من الإنفصال عن زوجتك أو حبيبتك لمجرد أن قانون البلد التي تعيش بها يمنع ذلك، في إطار ذلك نستعرض أغرب القوانين التي يمكن أن تسمعها على مدار حياتك :1- الإلحاد غير مسموح به: بالرغم من السماح لكل شخص بحرية معتقداته، حتى لو اختار أن يكون ملحدا، إلا أن هناك 7 ولايات أمريكية لا تسمح للملحدين بشغل أي مناصب عامة.2- قانون عيد ميلاد الزوجة: في قانون السامواه الياباني غير مسموح بنسيان عيد ميلاد زوجتك، وإلا سيتم عقابك في حالة تجاهل هذا التاريخ الغاية في الأهمية.3- نشر الملابس الداخلية: تحظر ولاية مينيسوتا الأمريكية نشر الملابس الداخلية للذكور والإناث معا، فهو أمر غير مقبول هناك.4- لازم تخس: تحظر اليابان إذا كان عمرك أكثر من 40 عاما، أن يتجاوز مقاس وسط السيدات 32، والرجال 36.5- ممنوع الطلاق: تخيل أن تكون متزوجا ولا تستطيع الإنفصال عن زوجتك، إذا كنت تعيش في الفلبين، لابد أن تعرف إنه من غير المسموح الحصول على الطلاق قانونا.6- إطعام الحمام في الشارع: تحظر مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، إطعام الحمام في الشارع، وتعتبره تصرفا ضارا بالطبيعة.

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