2019/07/07 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور القاموس القرآنى : ( 3 ) مصطلحات: زعيم ، طاغية الزعيم مقدمة :1 ـ المستبد حين يعلو نفوذه ويصل صيته خارج دولته يصبح ( زعيما ) .2 ـ ( زعم ) مصطلح قرآنى بمعنى ( الزعم الكاذب ) و ( زعيم ) هو ذلك الذى يدعى كذبا .هل تعرف هذا أجهزة إعلام الزعيم المستبد ؟3 ـ نتتبع هذا المصطلح فى القرآن الكريم .فعل ( زعم / يزعم )1 ـ بعض المنافقين كان ( يزعم ) الايمان ومع ذلك يرفضون الاحتكام ......

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