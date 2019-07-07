نادية محمود - كلمة حول شعار المؤتمر العاشر لرابطة المرأة العراقية.

2019/07/07 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادية_محمود عقدت رابطة المرأة العراقية هذه الايام، مؤتمرها العاشر في بغداد تحت شعار "توحيد الجهود لتمكين المرأة في صنع القرار ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة والمساواة وبناء السلام".في هذه المقال ساوضح مدى تطابق شعار هذا المؤتمر مع توجهات وفلسفة التيار القومي العربي وتصوراته لقضية المرأة.يؤكد شعار المؤتمر على ضرورة "توحيد الجهود" و" تمكين المرأة" من اجل ما يلي: " صنع القرار، " " محاربة الفساد"، "تحقيق ا......

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