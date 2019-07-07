الشاعر غزوان البسنو يصدر ديوانه الاول “بكاء المفردات”

2019/07/07 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ حسام الشاعر ضمن الفعالية الثامنة لمنتدى بعشيقة الثقافي احتفى المنتدى وبحضور غفير من مثقفي بعشيقة وبحزاني 5 يونيو 2019 الجمعة على قاعة مزار بيربوب باصدار الديوان الاول “بكاء المفردات” للشاعر الاستاذ غزوان البسنو احد مؤسسي واعضاء ادارة منتدى بعشيقة الثقافي.قال الشاعر غزوان البسنو ل ايزيدي24 ، ديوان بكاء المفردات الذي تم …

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