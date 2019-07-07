هيئة الحشد في بابل تنفي محاولة أغتيال المسعودي

2019/07/07 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل

نفت هيئة الحشد في بابل ، اليوم الاحد، محاولة اغتيال المسعودي وان ماحدث بالطريق السريع هو حادث سير للسيارة التي تقل المنتسبين.

واضافت الهيئة

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