انفجار قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية فى تل أبيب

2019/07/07 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قناة فرانس 24 الفرنسية، أن انفجارًا وقع بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن انفجار سيارة كانت قرب المبنى.

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