2019/07/07 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عودة استهداف القوات الامنية في الانبار هذا ما حصل في عامرية الصمود !!

افاد مراسل افاق في محافظة الانبار نقلا عن مصدر مطلع بمقتل عنصر

وجرح ثلاثة من عناصر فوج طوارئ شرطة الانبار في تعرض للارهابيين على

نقطة تفتيش في منطقة البوحوري في قضاء عامرية الصمود...



القوات

الأمنية طوقت مكان الحادث وبدأت حملة تفتيش وتعقب للارهابيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة استهداف القوات الامنية في الانبار هذا ما حصل في عامرية الصمود !!) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة استهداف القوات الامنية في الانبار هذا ما حصل في عامرية الصمود !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).