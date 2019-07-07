2019/07/07 | 01:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #يوسف_سلمان_يوسف_-_فهد ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#يوسف سلمان يوسف - فهد - مستلزمات كفاحنا الوطني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#يوسف سلمان يوسف - فهد - مستلزمات كفاحنا الوطني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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