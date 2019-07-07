دعوات لحظر الحيوانات في السيرك..والسبب؟

2019/07/07 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

انطلقت في إيطاليا دعوات لفرض حظر على استخدام الحيوانات في السيرك مع مناقشة البرلمان للأمر، وذلك بعد أن هاجمت أربعة نمور مروضها وقتلته

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