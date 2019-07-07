انتصار المرجعية

2019/07/07 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اريج عبد الهادي

‏لقد اتخذت المرجعية دور الناصح المرشد ‏منذ سقوط النظام السابق عام 2003 الى يومنا هذا .



ولكونها امتداد لنهج النبوة واهل البيت عليهم

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