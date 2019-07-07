بالفيديو.. “الأمة للدراسات السياسية”: السراج أبتعد عن الخطاب الوطني.. و”حفتر” دعا المليشيات لإلقاء السلاح

2019/07/07 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محمد الأسمر، مدير مركز الأمة الليبي للدراسات السياسية، إن بعد دخول قوات الوفاق إلى مدينة غريان تغيرت الخطة العسكرية الموضوعة من قبل الجيش الليبي، لافتًا على أن الجيش أمهل المسلحين بمدينة غريان فرصة للرجوع عن الهجوم والدخول مجددًا في النسيج الوطني الا أنهم لازالوا يستخدمون أساليب المماطلة.

وأضاف الأسمر، خلال مداخلة له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن المشير خليفة حفتر صرح من قبل أنه سيلجأ للطرق السلمية ودعا المليشيات لإلقاء السلاح والسماح للجيش بالدخول دون قتال لتحرير طرابلس.

وأشار مدير مركز الأمة الليبي للدراسات السياسية، إلى أن فايز السراج أبتعد عن الخطاب الوطني الذي يرضي الشعب الليبي.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أكد أن الخيار السلمي لا يزال مطروحا، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح والسماح لقوات الجيش بدخول طرابلس دون قتال.

على صعيد آخر، ندد مجلس الأمن بالغارة الجوية على مركز احتجاز مهاجرين أفارقة في تاجوراء، داعيا الأطراف المتحاربة للالتزام بوقف إطلاق النار.

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