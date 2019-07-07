مركز الرافدين للحوار RCD يتفق مع عدة جامعات أوربية لتبادل الزمالات الدراسية

2019/07/07 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضمن الجهود المبذولة لمركز الرافدين للحوار RCD في الإرتقاء بالمستوى التعليمي وزيادة الخبرات العلمية والدراسية، التقى السيد رئيس مركز الرافدين

للحوار RCD يرافقه كادر يمثل الجانب العلمي للمركز برؤساء عدة جامعات أوربية في إسبانيا وإيطاليا ، حيث تم الاتفاق على وضع آلية تنسيق مشتركة لتبادل الزمالات الدراسية بين العراق وتلك الجامعات وهي كل من :

1-جامعة برشلونة University of Barcelona في مدينة برشلونة الاسبانية

2-جامعة سابينزا Sapienza University of Rome في العاصمة الايطالية روما

3- جامعة برشلونة المستقلة Universitat Autònoma de Barcelona في مدينة برشلونة الإسبانية

كما واتفق الجانبان في اللقاءات التي جرت في مقرات الجامعات المذكورة، على إقامة الدورات التدريبية للكوادر التدريسية العراقية لغرض رفع مستوى الكفاءات

بما يتناسب وحجم النمو العلمي على كافة المستويات، كما جرى الاتفاق أيضاً على فتح وحدات ترجمة مشتركة بين مركز الرافدين للحوار RCD وتلك الجامعات بما يُسهل عملية تبادل الأفكار دعماً من المركز للحركة الثقافية في العراق.

يجدر بالذكر بأن مركز الرافدين للحوار RCD يعمل دائماً على فتح قنوات التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني الدولية في مجالات البحث العلمي والدراسات

الاستراتيجية وتبادل الزيارات والإنفتاح على دول العالم المتقدم رفداً لمؤسسات الدولة العراقية ذات العلاقة، إذ جرى أيضاً في اللقاءات دعوة الجامعات لحضور ملتقى الرافدين للامن والاقتصاد المنعقد في بغداد في شهر ايلول من العام الحالي.

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