الحمى والكراعين

2019/07/07 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي علي

بلد عمر حضارته بضعة آلاف من السنين، هبط في أرضه أنبياء كثيرون، خُطت فيه أولى أبجديات الكتابة والمعرفة، وشـرّع على يد ملوكه أول

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