شاكيا عدم تعاون الدول لاستردادهم.. الادعاء العام: 542 قضية فساد لمتهمين هاربين خارج العراق

2019/07/07 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت نائب مدع عام في رئاسة الادعاء العام ببغداد أن العراق ممثلا بالقضاء والادعاء العام يعمل باستمرار على قضية استرداد المتهمين الهاربين، إلا أن الاستجابة

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