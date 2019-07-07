2019/07/07 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: URYcTKvSo5M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد ان ضجت مواقع التواصل بحادثة الاعتداء على طالب الفرات تتصل بمدير المركز الامتحاني المتهم بالحادثة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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