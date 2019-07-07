وزير الدفاع يلتقي السفير الإيطالي

2019/07/07 | 02:52

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بغداد / الصباح

استعرض وزير الدفاع نجاح الشمري مع السفير الايطالي التعاون العسكري وتدريب القوات الأمنية.

وافادت وزارة الدفاع، في بيان تلقت "الصباح"، نسخة منه، بان "وزير الدفاع نجاح الشمري، استقبل في مكتبه السفير الايطالي برونو انتوينو باسكوينو والملحق العسكري الايطالي لبحث التعاون العسكري وتدريب القوات الأمنية.

وذكرت، انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين في المجال العسكري وتدريب القوات الأمنية ومكافحة الإرهاب"، مؤكدة ان "الشعب الايطالي وحكومته داعمين لشعب وحكومة العراق في حربه ضد الإرهاب".

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