البرلمان يكثف جلساته لحسم أربعة {ملفات مهمة}

2019/07/07 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / شيماء رشيد

قرر مجلس النواب تكثيف جلساته لتمرير الملفات المهمة التي من اجلها مدد فصله شهراً واحداً، في مقدمتها تعديل قانون الموازنة مع حسم مرشح وزارة التربية، بينما أصدر مجلس النواب، أمس السبت، جدول أعمال جلسته الاعتيادية رقم (31) المقرر عقدها يوم غد الاثنين.

وقالت مقررة البرلمان خديجة علي التركماني في تصريح لـ"الصباح": ان "مجلس النواب مدد فصله شهرا واحداً من 3 تموز الى 3 اب المقبل لاكمال الملفات المهمة"، مبينة ان "تحديد رفع الجلسات يبقى من صلاحيات رئيس المجلس لان هناك اعمالاً مكثفة خلال هذا الشهر وبعد الانتهاء منها يمكن التمتع بالعطلة التشريعية".

واضافت ان "تمديد الجلسات متوقف على اربعة مواضيع مهمة هي‘ قانون انتخابات مجالس المحافظات وتعديل قانون الموازنة واكمال وحسم ملف وزارة التربية ومعها الدرجات الخاصة مع قانون المحكمة الاتحادية".

وتابعت التركماني ان "مجلس النواب قرر وخلال هذا الشهر تكثيف جلساته بواقع جلستين كل اسبوع ليومي الاثنين والخميس وبينهما يومان لعمل اللجان البرلمانية.

وكان من المقرر أن تبدأ العطلة التشريعية للبرلمان يوم الأربعاء الماضي، لكن رئاسة مجلس النواب قررت تمديد الفصل التشريعي الثاني لمدة شهر واحد من أجل إنجاز القوانين "المهمة".

في غضون ذلك، أفاد بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان بأن جدول أعمال جلسته الاعتيادية رقم (31) المقرر عقدها يوم غد الاثنين سيتضمن "التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 رقم (1) لسنة 2019"، مشيراً إلى أن الجلسة ستتضمن أيضا "التصويت على مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية".

وأضاف البيان أنه سيتم، خلال الجلسة، "التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968"، و"التصويت على التوصيات الخاصة بأزمة السكن".

وتابع البيان أن الجلسة ستتضمن "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية"، فضلاً عن "مناقشات عامة".

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