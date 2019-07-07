قانون خدمة وتقاعد للحشد الشعبي

2019/07/07 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أكد المعاون التنفيذي لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، نعمة الكوفي، أمس السبت، إعداد الهيئة قانوناً للخدمة والتقاعد تضمن جميع ما ورد في الأمر الديواني الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.

وقال الكوفي، في تصريح لموقع "الحشد الشعبي": إن “الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أثبت هيكلية الحشد الشعبي من ألوية وأفواج وتراتبيته المالية التي تجعل من الحشد الشعبي شريكا وشبيهاً بأقرانه في القوات المسلحة".

وأضاف الكوفي، أن "الحشد الشعبي أعد قانون خدمة وتقاعد تضمن ما اشار إليه القائد العام للقوات المسلحة في الأمر الديواني بأن يكون الحشد جزءاً من القوات المسلحة وشريكاً مهماً في الدفاع عن العراق تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة".

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