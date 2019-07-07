الحرائق.. إرهاب يستهدف اقتصاد العراق

2019/07/07 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد /هدى العزاوي

شهد العراق خلال الاشهر الماضية حرائق التهمت فيها النيران مساحات واسعة من حقول الحنطة والشعير في مختلف المحافظات الشمالية الغربية وتحديدا (صلاح الدين، ديالى، كركوك، نينوى)، هذا ما أكده مدير اعلام وعلاقات مديرية الدفاع المدني العقيد جودت عبد الرحمن داود.



وأوضح داود، في حديث لـ"الصباح"، أن عدد الحرائق في المحافظات الاربع المذكورة بلغ (328) حريقا اي ما يقارب 54300 دونم تعرض للتخريب نتيجة لاسباب صنفها الدفاع المدني الى (81) حادثا يتعلق بالتماس الكهربائي وتدلي الاسلاك وعدم تشطيبها وفق متطلبات مديرية الدفاع المدني، و(41) حادثا متعمدا نتيجة خصومة شخصية او نزاع على الملكية، فضلا عن مخلفات "داعش" الارهابية، ووجدت عبوات ناسفة في هذه المحاصيل وقع ضحيتها عدد من منتسبي الدفاع المدني، و(34) حادثا نتيجة صيانة الحاصدات داخل الحقول الزراعية، يضاف الى كل ذلك اعقاب السكائر والزجاج الذي ولد (25) حادثا، ومصدر نار خارجي (36) حادثا، كما حددت الادلة الجنائية (111) حادثا لاسباب تتعلق بالتحقيقات، ليكون مجموع الحوادث التي طالت محصولي الحنطة والشعير (328) حادثا كما ذكرت آنفا".

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