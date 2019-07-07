عربة العراق الخامدة في سراب الوقت الضائع

2019/07/07 | 03:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مهدي قاسم

بما أن العراق لم يُعد دولة عصرية

بمعنى الكلمة ، أنما أشباه دولة ، ولا يحكمه رجال دولة حريصين ومخلصين من أصحاب هواجس تقدم و تطور ذات رؤية مستقبلية واضحة مخططة ، فأنه تحصيل حاصل أن لا توجد لا خطط سنوية ولا خطط خمسية في جعبة هذه الحكومة ، مثلما لم تكن في جعبة أسلافها الغابرة والمغبرة ، إنما

ما يجري هو البقاء على قيد الحياة قدر الإمكان ، و الحفاظ على ما موجود من مرافق وبنى تحتية ، على الرغم من حالات التهرؤ و العطب السائدة ..

و إذا عرفنا أن زعماء و قادة

أحزاب الإسلام السياسي ” الشيعية” هم صناع القرار في التغيير الافتراضي ، فعلينا أن لا نستغرب من عدم حدوث أي تغيير أو تطوير أو تحديث في العراق تحت هيمنتهم و نفوذهم السياسي ، لأنهم لا يريدون أصلا أن يستعجلوا أو يسرعوا ، ولو بربع خطوة حتى يتقدموا إلى الأمام ،

لكيلا يتقاطعوا مع مجيء ” صاحب الزمان ” الذي هم يعوّلون عليه و ينتظرون مجيئه ، حتى يقوم هو وحده بعملية الإصلاح والتغيير و فرض العدل و القسطاط بحد سيفه البتار !!، طبعا دون أن يعنيهم أمر دقة وقت مجيئه سواء جاء غدا أو بعد مليون سنة !!

هذا إذا جاء أصلا

و بسبب هذا الموقف الاتكالي و

الغيبي و اللامبالي تمضي الأيام و السنين هدرا و عبثا ومجانية رخيصة ، حيث يتهرأ كل شيء و ينهار و يتعفن في العراق ، بينما هي أوقات غالية و ثمينة في حياة شعوب أخرى التي تحاول استغلال كل دقيقة منها للتعمير و التحديث و التطوير و الاكتشافات التقنية الجديدة و

توظيفها من أجل إسعاد الإنسان و رفاهيته و راحته الكاملة بل و التخطيط لأجل ضمان مستقبل جيد و مزدهر لصالح الأجيال القادمة أيضا .

إذن فالعراق ، تحت حكم هؤلاء

اللصوص الخرافيين و الحرامية الغيبيين ، لم يخسر ماله و ثرواته فحسب أنما خسر أوقاته الثمينة والغالية أيضا وهي أوقات لا تعوّض بسهولة ، بالمقارنة من سرعة تقدم و تطور شعوب أخرى ، وهي جريمة شنيعة تضاف إلى الجرائم السياسية الكثيرة على حساب هؤلاء الساسة الخرافيين

!..

فالعراق منذ السنوات الست عشرة

الماضية يعيش في وقت ضائع ، بل و كأنه خارج التاريخ أيضا منكفئا على نفسه نازفا أخر ما تبقى من قطرات و بقايا طاقته و قوته لينتهي كأية بلدة أفريقية متخلفة و مهددة بكل أنواع مجاعة و أمراض و تخلف وكوارث أخرى غير متوقعة ! ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عربة العراق الخامدة في سراب الوقت الضائع) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عربة العراق الخامدة في سراب الوقت الضائع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).