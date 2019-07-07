2019/07/07 | 04:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أندلاع حريق داخل كلية التراث ببغداد .

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