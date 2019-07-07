2019/07/07 | 05:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفير المغرب في الإمارات يعزي حاكم الشارقة قام سفير المغرب لدى أبوظبي محمد آيت أوعلي بزيارة إمارة الشارقة حيث قدم التعازي للشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الإمارة.وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تعزية إلى الشيخ سلطان بن محمد القاسمي.وكان ديوان حاكم الشارقة أعلن، في وقت سابق، عن وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمى الاثنين في العاصمة البريطانية لندن.وأمر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام”.والشيخ خالد كان في أواخر الثلاثينات من عمره، وهو المؤسس والمدير الإبداعي لدار “قاسمي” للأزياء.

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