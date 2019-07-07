"وإليه المصير"

2019/07/07 | 05:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تتردد في الرجوع إلى الله

حتى إن كثرت معاصيك..





فالذي سترك وأنت تحت سقف المعصية..

لن يخذلك وأنت تحت جناح التوبة

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