السفارة الأميركية في بغداد تدخلت لتبرئة الفلاحي وتهريبه إلى الخارج

2019/07/07 | 05:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق محمد محيي إن السفارة الأميركية في العراق تدخلت لتبرئة قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي تمهيداً لتهريبه إلى ال...

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