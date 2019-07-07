English | كوردى

شاهد بالفيديو.. شاهد ماذا فعل اصدقاءه عندما اصابته صعقة كهربائية اثناء اخماده حريق في النجف


شاهد بالفيديو.. شاهد ماذا فعل اصدقاءه عندما اصابته صعقة كهربائية اثناء اخماده حريق في النجف
2019/07/07 | 05:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: NLi5_Cvrdx8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد ماذا فعل اصدقاءه عندما اصابته صعقة كهربائية اثناء اخماده حريق في النجف) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد ماذا فعل اصدقاءه عندما اصابته صعقة كهربائية اثناء اخماده حريق في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).

كامل التفاصيل في: قناة الفرات ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا