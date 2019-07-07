حدث في مثل هذا اليوم 7 تموز

2019/07/07 | 05:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يوليو أو 7 تموز أو 7 يوليه أو يوم 7 7 (اليوم السابع من الشهر السابع) هو اليوم الثامن والثمانون بعد المئة (188)

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