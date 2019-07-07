العراق يحول قصرا رئاسيا لصدام الى متحف بعد ادراج بابل على لائحة التراث العالمي

2019/07/07 | 06:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني مساء اليوم السبت عن تحويل قصر رئاسي في محافظة بابل الى متحف بعد ادراج المدينة ضمن لائحة التراث العالمي.

وقال الحمداني في مؤتمر صحفي عقده عقب عودة الوفد العراقي المفاوض من اذربيجان مساء اليوم في بغداد “تلقينا رسائل من دول عديدة بينها ألمانيا وفرنسا وسويسرا لإعادة آثار بابل بشكل متكامل”.

واضاف “سنبدأ بأعمال الصيانة قريبا حتى تعود مدينة بابل كحاضرة تاريخية”، مردفا بالقول انه “سنعمل على صرف التخصيصات الحكومية لتأهيل الأهوار وسامراء وبابل خلال مدد زمنية بسيطة”.

وتابع الحمداني بالقول انه “سيتم تحويل القصر الرئاسي في بابل الى متحف”، كاشفا عن زيارة لوفد اليونسكو لمدينة بابل الاسبوع المقبل.

وصوتت منظمة اليونسكو الدولية يوم الجمعة بالموافقة على ادراج مدينة بابل ضمن لائحة التراث العالمي شريطة ازالة المخلفات التي لحقت بها لغاية شهر شباط من عام 2020.

يشار الى ان الحكومة العراقية قد رصدت مبلغا ماليا قدره 200 مليون دولار امريكي لإعادة اعمار مدينة بابل.

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