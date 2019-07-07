شه مال عادل سليم - بين قيادة شيوعية مترهلة ومتأمرين ...الضربة الغادرة في فرصة السطوع ( 5 )

2019/07/07 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شه_مال_عادل_سليم اعداد البحث / شه مال عادل سليم المحور الخامس : ـ الفرح الساذج والسقوط في الطوباوية السياسية : ـ إن خروج عدد من الكوادرالحزبية في صفوف الشيوعي العراقي بقيادة الشيوعي السابق ( يوسف حنا يوسف ـ ابو حكمت ), والذين وجهوا الاتهامات والطعون للشيوعي العراقي وأعلنوا استقالاتهم الجماعية إحتجاجاً ( كما ادعوا في بيانهم الاول ) (بسبب فرض سياسية الإقصاء والتسلط من قبل قيادة اللجنة المركزية للحزب......

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